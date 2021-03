Covid e vaccini, l'andamento dei decessi in Italia e in Uk a confronto

Mentre nel nostro Paese la conta delle vittime resta drammaticamente alta e la campagna vaccinale stenta a decollare, al di là della Manica, dove già il 42% della popolazione ha ricevuto almeno la prima dose, il numero dei morti è crollato. Ecco cosa dicono i dati nei due Paesi

Da una parte una campagna vaccinale che prosegue spedita e il numero di vittime più basso da diversi mesi a questa parte, dall’altra le somministrazioni che vanno a rilento e la curva dei decessi che rimane drammaticamente alta. Messe a confronto, le curve che rappresentano la cifra più tragica della pandemia, quella delle vittime, in Italia e in Gran Bretagna mostrano una divergenza che sottolinea l’importanza di una campagna vaccinale quanto più rapida possibile. Ieri, 22 marzo, il Regno Unito ha registrato il numero più basso di decessi dallo scorso ottobre, 17. Il 23, invece, per l’Italia il record è stato purtroppo opposto: 551, un numero di morti che non si vedeva dal 19 gennaio (COVID, L’ANDAMENTO DEI CONTAGI IN ITALIA - AGGIORNAMENTI IN DIRETTA – LO SPECIALE).

Il crollo delle vittime nel Regno Unito approfondimento Coronavirus, la situazione in Italia: grafici e mappe Come si vede dal grafico, la media giornaliera delle vittime per milione di abitanti nel mese di marzo in Italia è in leggera ma costante crescita. Trend opposto invece per il Regno Unito, che ha visto abbassarsi nettamente questo indicatore con l’avanzare della campagna vaccinale. Crollo dei decessi e rapidità delle vaccinazioni: questa la correlazione evidente dai dati Oltremanica e che in Italia ancora non è osservabile. Nell’ultima settimana il numero di decessi per 100mila abitanti nel nostro Paese è quasi cinque volte quello registrato nel Regno Unito. Se si guarda al numero assoluto, negli ultimi 7 giorni le vittime in Italia sono state 2.829, contro le 594 britanniche.