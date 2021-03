Covid in Lombardia, tutti gli aggiornamenti di oggi in diretta

I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 822, quelli negli altri reparti sono 6.952 mentre le persone in isolamento presso il proprio domicilio sono 90.789

In Lombardia si sono registrati 2.105 i nuovi casi di Covid-19 a fronte di 21.732 tamponi processati, di cui 18.125 molecolari e 3.607 antigenici, con un rapporto tra test effettuati e casi positivi del 9,6%. (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI - MAPPE E GRAFICI DEI CONTAGI)

7:03 - In Lombardia 2.105 casi su oltre 21mila tamponi

In Lombardia si sono registrati 2.105 i nuovi casi di Covid-19 a fronte di 21.732 tamponi processati, di cui 18.125 molecolari e 3.607 antigenici, con un rapporto tra test effettuati e casi positivi del 9,6%. I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 822, quelli negli altri reparti sono 6.952 mentre le persone in isolamento presso il proprio domicilio sono 90.789. Si sono registrati 77 nuovi decessi, che portano il totale dall'inizio dell'emergenza sanitaria a 29.876, e 9.240 nuovi guariti.