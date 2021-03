2/11

Attualmente l'Italia è divisa in due con 9 regioni e una provincia autonoma in zona rossa e 10 regioni e una provincia autonoma in zona arancione. Non ci sono zone gialle e bianche. In area rossa si trovano: Campania, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Lombardia, Marche, Piemonte, Puglia, Veneto e la provincia autonoma di Trento. In arancione: Sardegna, Molise, Valle d'Aosta, Umbria, Sicilia, Toscana, Liguria, Calabria, Basilicata, Abruzzo e la provincia autonoma di Bolzano. Di seguito le eccezioni a livello locale

Scuola, Dad e ipotesi riaperture anche in zona rossa