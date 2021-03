9/11 ©Getty

MOLISE - Arancione e non più in rosso, il presidente Donato Toma ha però deciso che quattro comuni molisani rimangono in 'rosso'. Si tratta di Termoli, Jelsi e Toro in provincia di Campobasso e Agnone in provincia di Isernia. L'ordinanza per la zona rossa resterà in vigore per una settimana, dal 22 al 28 marzo. I quattro comuni sono stati interessati da particolari focolai nelle ultime settimane e quindi non riapriranno le scuole