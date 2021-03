Coronavirus in Italia, il bollettino con i dati di oggi 22 marzo

Nelle ultime 24 ore sono stati 13.846 i nuovi casi di coronavirus registrati in Italia, mentre ieri erano stati 20.159 . I tamponi effettuati sono in calo: 169.196, contro i 277.086 di ieri. Nel conteggio, dallo scorso 15 gennaio, rientrano anche i test antigenici rapidi. La percentuale di positivi considerando il totale dei tamponi è all'8,2% (ieri era al 7,2%). Sono 386 i morti, 62 i pazienti in più in terapia intensiva. È questo il quadro che emerge dal bollettino del ministero della Salute del 22 marzo ( AGGIORNAMENTI LIVE - SPECIALE ).

Vittime, morti e guariti

In Italia, dall'inizio della pandemia, le persone risultate positive al coronavirus, compresi guariti e deceduti, sono 3.400.877. Le vittime in totale sono 105.328, con 386 decessi nelle ultime 24 ore. I guariti sono un totale di 2.732.482. I ricoverati con sintomi sono 28.049 (+565). Sono invece 531.508 le persone in isolamento domiciliare. I tamponi sono in tutto 47.060.099 - di cui 38.660.491 processati con test molecolare e 8.399.608 con test antigenico rapido -, in aumento di 169.196 rispetto al 21 marzo. Le persone testate sono finora 22.071.115, al netto di quanti tamponi abbiano fatto.

La Regione Abruzzo comunica che dal totale dei positivi è stato eliminato 1 caso dei giorni scorsi in quanto duplicato. La Regione Emilia Romagna comunica che sono stati eliminati 5 casi, positivi a test antigenico ma non confermati da tampone molecolare. La PA di Bolzano comunica che a seguito di un ricalcolo dei dati è emerso che i test antigenici positivi confermati dall'esito del test molecolare eseguiti prima del 15.01.2021 non sono stati conteggiati fino a oggi. Pertanto oggi vengono aggiunte 10.692 unità ai casi confermati da test molecolare, di cui 27 risultati positivi in data 21.03.2021 e 10.665 risultati positivi prima del 15.01.2021.