Maltempo, allerta arancione in Calabria. Freddo e neve al Sud

È ancora maltempo in diverse parti d’Italia. Anche oggi, 14 gennaio, a essere colpito è soprattutto il Sud, dove già ieri le condizioni meteo sono state peggiori che al Nord . La Protezione Civile ha quindi diramato livello di allerta arancione per rischio idraulico, rischio temporali e rischio idrogeologico per la Calabria, sul versante Jonico Centro-settentrionale. Allerta gialla per altre quattro regioni: Campania, Basilicata, Molise e Sicilia. Molte le scuole chiuse a causa del maltempo ( LE PREVISIONI DEL METEO ).

Le scuole chiuse oggi

Niente lezioni in diverse zone del Molise: è così a Campobasso, in considerazione delle nevicate che sono avvenute sulla città e sull'hinterland, e in alcuni Comuni nella zona di Isernia (Frosolone e Civitanova del Sannio), dove le temperature sono crollate ben al di sotto dello zero termico. Lo stesso vale per la Calabria: scuola chiuse a Crotone, Cirò Marina, Isola Capo Rizzuto, Cotronei, San Mauro Marchesato, Verzino, Scandale, Cerenzia, Roccabernarda, Cutro, Petilia Policastro, Caccuri, Acri, Guardia Piemontese, Paola, San Giovanni in Fiore, Santa Maria del Cedro, Scalea. Poi scuole chiuse a Caserta in Campania, a Potenza in Basilicata e in alcune località del Foggiano in Puglia, come sul Gargano. Qualche stop alle lezioni anche in Sicilia, ad esempio a Pachino e Portopalo (Siracusa).