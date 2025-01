Incendio in ospedale a Brescia: gravemente ustionata una persona

Il rogo è divampato lunedì notte nel reparto di terza medicina degli Spedali civili. Ancora da capire le cause dell'incendio: non si esclude che le fiamme possano essere partite da un materasso che ha preso fuoco

Un incendio è divampato lunedì notte nel reparto di terza medicina degli Spedali civili di Brescia. Una persona è rimasta gravemente ustionata e ora si trova in terapia intensiva, mentre altre 27 sono sotto osservazione. Chiuso il reparto. Ancora da capire le cause dell'incendio: non si esclude che le fiamme possano essere partite da un materasso che ha preso fuoco.