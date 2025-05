Milano, medico condannato a dieci anni per abusi su nove pazienti

Le denunce e le accuse a carico del medico

Il medico, in servizio tra Milano, San Giuliano Milanese e San Donato, era stato destinatario di due ordinanze di custodia cautelare, di cui l'ultima ai domiciliari, con le accuse di aver abusato delle pazienti con il pretesto di visitarle. Dopo il primo arresto, scattato in seguito alla denuncia di una prima paziente, i casi erano saliti a quattro, diventando poi sette tra l'ottobre del 2022 e l'autunno 2023, e infine nove con ulteriori denunce.

Definito dal gip Cristian Mariani "un violentatore seriale privo di freni inibitori", il medico si sarebbe servito "di metodi fraudolenti e repentini per superare la resistenza" delle vittime, abusando inoltre della professione. Oltre alle accuse di violenza sessuale, deve rispondere anche di falso per aver alterato alcuni certificati medici. Le vittime, assistite tra gli altri anche dall'avvocato Andrea Prudenzano, erano state ascoltate lo scorso luglio con la formula dell'incidente probatorio. Secondo quanto stabilito dal giudice Iannelli, dovranno essere risarcite con provvisionali tra i 20 e i 30mila euro.