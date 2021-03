Dl Covid, restrizioni, divieti, seconde case e spostamenti: NUOVE FAQ

6/23 ©Ansa

Ricongiungimenti familiari. Per chi lavora in una Regione o Provincia autonoma ed è residente in un’altra e il coniuge/partner lavora in una terza Regione (o Provincia autonoma) “il coniuge/partner potrà spostarsi per raggiungere il primo soltanto se ha la residenza o il domicilio nel Comune di destinazione o se in quel Comune c’è l’abitazione solitamente utilizzata dalla coppia”