Il Cdm ha approvato le nuove misure restrittive anti-Covid: da lunedì 15 marzo fino al 6 aprile, le Regioni che avranno un numero settimanale di casi superiore a 250 ogni 100.000 abitanti passeranno automaticamente in zona rossa. Per le festività pasquali, dal 3 al 5 aprile, le misure previste per la zona rossa si applicheranno su tutto il territorio nazionale. Anche per chi pratica sport occorrerà fare attenzione alle regole in vigore: ecco cosa si può e cosa non si può fare

Covid, via libera del Cdm al decreto con le nuove misure: cosa prevede