Delitto Garlasco, oggi interrogatori di Sempio, Stasi e Marco Poggi

Sempio, al momento unico indagato, è atteso in Procura a Pavia alle 14. Si ripartirà dagli elementi già acquisiti sul delitto in 18 anni di indagini e dalle "anomalie" già emerse in passato a cui potrebbero ora aggiungersi nuovi elementi. Convocazione, in contemporanea, anche per Alberto Stasi, condannato in via definitiva a 16 anni per il delitto, che è teste assistito in quanto giudicato in un procedimento connesso. Marco Poggi, fratello della vittima, verrà invece ascoltato dai carabinieri a Venezia, dove vive

Potrebbe essere una giornata decisiva, quella di oggi, per le nuove indagini sul delitto di Garlasco . Negli uffici di piazza del Tribunale, a Pavia, alle 14, Andrea Sempio è atteso in Procura, per essere interrogato dai magistrati che, dopo due inchieste e altrettante archiviazioni, lo hanno indagato per l'omicidio di Chiara Poggi avvenuto il 13 agosto 2007. Si ripartirà dagli elementi già acquisiti sul delitto in 18 anni di indagini: dalle tracce di dna sotto le unghie della vittima, fino alle tre telefonate fatte da Sempio, tutte brevissime, all’abitazione della ragazza, quando lei era a casa da sola, pochi giorni prima che venisse uccisa. Senza dimenticare il biglietto del parcheggio trovato una settimana dopo l'omicidio della 26enne, ma consegnato agli inquirenti solo l'anno successivo. "Anomalie" già emerse in passato a cui potrebbero ora aggiungersi nuovi elementi.

Vengono sentiti anche Marco Poggi e Alberto Stasi

Ma oggi non viene sentito solo Sempio. Convocazione, in contemporanea, come testimone, per Marco Poggi, il fratello della vittima, che viene ascoltato dai carabinieri a Venezia, dove vive. Allo stesso modo, è stato convocato, a Pavia, anche Alberto Stasi. Il fidanzato di Chiara, a cui è stata concessa da poco la semilibertà, è teste assistito in quanto giudicato in un procedimento connesso. Condannato in via definitiva a 16 anni per il delitto, è fino a questo momento l'unico colpevole per l'omicidio. "Alberto è a disposizione dell'autorità giudiziaria, risponderà a tutte le domande che gli verranno rivolte, come peraltro ha sempre fatto, dato che non si è mai avvalso della facoltà di non rispondere neanche nel corso del suo procedimento, del suo processo, lui ha sempre parlato, ha sempre detto quello che sapeva, ha sempre risposto”, ha anticipato ieri l'avvocato Giada Bocellari, uno dei legali di Stasi.