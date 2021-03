Covid in Italia e nel mondo, le ultime notizie. DIRETTA

Speranza: "Nella seconda metà della primavera numeri in miglioramento"

"Queste misure ci consentiranno di rimettere la curva sotto controllo nonostante la presenza delle varianti. C'è però bisogno di alcune settimane per vedere gli effetti. Per questo il decreto vige fino a Pasqua". Così il ministro della Salute Speranza, in una intervista a Repubblica, parla della stretta anti-Covid in vigore da domani, con 11 regioni in zona rossa. "Rispetto all'autunno c'è però un'altra grande novità . continua Speranza - : la campagna di vaccinazione è in corso. Non ci sono solo le misure restrittive. Ogni dose somministrata è un passo verso l'uscita dalla crisi". "L'applicazione di misure più rigorose e la crescita progressiva del numero dei vaccinati - aggiunge - ci porta a pensare che già nella seconda metà della primavera avremo numeri in miglioramento".