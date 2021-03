L'Italia si tinge di rosso e arancione. La stretta disposta dal Consiglio dei ministri entrerà in vigore da lunedì e durerà almeno fino a Pasqua, quando tutta la Penisola - a eccezione della Sardegna - sarà zona rossa, come accaduto lo scorso Natale. Ecco le regole per bar e ristoranti nelle regioni e come cambia la fruizione con zona bianca, arancione e rossa