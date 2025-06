Minacce alla figlia di Meloni, autore del post tenta il suicidio

L'uomo è stato ricoverato in codice rosso in ospedale a Nola, ma secondo quanto si apprende non sarebbe in pericolo di vita. Prima di ingerire una forte dose di medicinali ha avvertito la dirigente scolastica dell'istituto dove insegna, la quale ha subito avvisato i carabinieri che sono accorsi nell'abitazione del professore

Il professore di Marigliano autore del post pubblicato su Facebook con il quale ha rivolto parole d'odio alla figlia della premier Giorgia Meloni ha tentato di togliersi la vita. L'uomo è stato ricoverato in codice rosso in ospedale a Nola, ma secondo quanto si apprende non sarebbe in pericolo di vita. Prima di ingerire una forte dose di medicinali ha avvertito la dirigente scolastica dell'istituto dove insegna, la quale ha subito avvisato i carabinieri che sono accorsi nell'abitazione del professore. L'uomo sui social aveva augurato alla figlia della premier di morire come Martina Carbonaro, la 14enne di Afragola (Napoli) uccisa dall'ex fidanzato.