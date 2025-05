Minacce alla figlia di Meloni, la premier: "Clima violento e malato"

Indignazione per il post pubblicato su Facebook da un presunto dipendente del Miur e rivolto alla figlia della presidente del Consiglio: "Le auguro la sorte della ragazza di Afragola". Meloni: "Esistono confini che non devono essere superati. Contro questo clima la politica dovrebbe sapersi unire"

"Auguro alla figlia di Meloni la sorte della ragazza di Afragola". È il contenuto inquietante di un post rivolto alla figlia della presidente del Consiglio, di 7 anni, pubblicato su Facebook da un presunto dipendente del Miur e diffuso sui social dal capogruppo di FdI alla Camera Galeazzo Bignami. Il post faceva riferimento al femminicidio di Martina Carbonaro, 14enne uccisa a colpi di pietra dal suo ex fidanzato.

Meloni: "Esistono confini che non devono essere superati"

"Questo non è scontro politico. Non è nemmeno rabbia. È qualcosa di più oscuro, che racconta un clima malato, un odio ideologico, in cui tutto sembra lecito, anche augurare la morte a un figlio per colpire un genitore. Ed è contro questo clima violento che la politica, tutta, dovrebbe sapersi unire. Perché esistono confini che non devono essere superati mai. E difenderli è una responsabilità che va oltre ogni appartenenza", ha commentato su X e Twitter la premier Giorgia Meloni, raccogliendo la solidarietà di tutto il mondo politico, da destra a sinistra. Intanto Il ministro dell’Istruzione Giuseppe Valditara ha promesso verifiche sull’autore della frase.