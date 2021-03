2/22 ©Ansa

Abruzzo – Zona arancione: spostamenti consentiti dentro il Comune dalle 5 alle 22. Chi vive in un Comune fino a 5mila abitanti può spostarsi entro i 30 km dal confine (divieto di recarsi in capoluoghi di provincia). Nel comune sì visite ad amici e parenti, una volta al giorno in massimo 2 persone (esclusi under14). Negozi aperti (centri commerciali chiusi festivi e prefestivi). Chiusi bar e ristoranti con asporto fino alle 18 per le attività senza cucina. Chiusi cinema, teatri, musei, palestre, piscine

Covid, Draghi: "Stretta necessaria, con i vaccini ne usciremo"