La Pace fiscale 2021, oltre al saldo e stralcio delle cartelle, conterrebbe anche altri provvedimenti a favore dei contribuenti, come una ulteriore proroga della Rottamazione ter che non prevede sconti o cancellazione dei debiti, ma solo la possibilità di saldare gli importi dovuti, in un’unica soluzione o in rate. Il tutto senza pagare eventuali more o sanzioni. La nuova data di scadenza, però, non è ancora stata stabilita