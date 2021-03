Iss, incendiato portone ingresso della sede a Roma: ogni pista aperta

Incendiato in serata il portone d'ingresso dell'Istituto superiore di Sanità in viale Regina Elena, a Roma. Secondo quanto si è appreso, in serata è stato cosparso di liquido infiammabile e incendiato. I responsabili si sono dati alla fuga. Al vaglio dei carabinieri le immagini delle telecamere della strade attorno all'Iss che potrebbero avere ripreso chi ha dato fuoco al portone. Al momento gli investigatori non escludono nessuna pista, dal gesto di un folle ad un atto dimostrativo. A spegnere le fiamme con un estintore in dotazione all'auto di servizio una pattuglia dei carabinieri. Ancora in corso i rilievi del Nucleo Investigativo che faranno un'informativa per la Procura. I danni non sarebbero ingenti.