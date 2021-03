Covid, Speranza: “Aspettiamo 80 milioni di vaccini entro fine estate”

Il ministro della Salute ha spiegato che la campagna vaccinale ha già dato i primi risultati: “Crollo dei contagi tra i sanitari, inizio calo su over-80”. Sulle misure restrittive aggiunge: “Mi piacerebbe riaprire tutto ma i numeri sono in crescita, è giusto che gli scienziati chiedano provvedimenti più rigorosi per la presenza delle varianti. Le prossime settimane non saranno semplici"

"Aspettiamo qualcosa che è intorno a 50 milioni di dosi di vaccino per il secondo trimestre e si può arrivare fino a 80 milioni di dosi nel terzo trimestre”. Il ministro della Salute Roberto Speranza, ospite della trasmissione Accordi e Disaccordi ha parlato della campagna vaccinale contro il coronavirus (COVID: LO SPECIALE - GLI AGGIORNAMENTI). "Anche in caso di una riduzione significativa, perché abbiamo visto che le aziende non riescono a rispettare i contratti fino in fondo” è ottimista che la vaccinazione di massa inizierà nei prossimi mesi a correre. "A tutti noi piacerebbe dire che è finito e che da domani si riapre tutto ma se riapriamo con un'epidemia in corso poi staremo peggio e dovremo chiudere ancora di più. Oggi è saggio provare a vincere" (LO SPECIALE VACCINI - L'ALGORITMO CHE CALCOLA QUANDO SI POTREBBE ESSERE VACCINATI - LE ULTIME NOVITÀ SUL PIANO VACCINALE).

“Crollo contagi fra sanitari, inizio su over-80”

Sulle categorie che si sono già vaccinate, Speranza ha ricordato che "i contagi fra gli operatori sanitari sono crollati. Abbiamo vaccinato oltre un milione e mezzo di ultra ottantenni e abbiamo cominciato a vedere finalmente una controtendenza rispetto alla salita dei casi. Sei decessi su 10 riguardavano questa fascia. L'atteggiamento ora deve essere di rigore ma anche di fiducia".