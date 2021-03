1/5 ©Ansa

Rafforzare le misure per le zone gialle, con l'obiettivo di ridurre i contatti tra le persone, zone rosse locali con misure più stringenti e severe, sul modello Codogno, e chiusure nei fine settimana, come già fatto durante le vacanze di Natale. Sono alcune delle indicazioni che, secondo quanto si apprende, gli esperti del Comitato tecnico-scientifico hanno dato al governo alla luce dell'aumento dei contagi in una riunione convocata questa mattina

