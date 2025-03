Le prime pagine dei quotidiani di oggi 14 marzo: la rassegna stampa

La guerra in Ucraina, con le richieste per la tregua avanzate da Vladimir Putin, il caso dei dazi americani che "scuotono" l'Ue, il terremoto ai Campi Flegrei e la riapertura del giallo legato alla morte di Chiara Poggi a Garlasco. Oltre che i risultati delle squadre italiane di calcio in Europa e le parole dei piloti della Ferrari alla vigilia dell'inizio del Mondiale di F1. Questi alcuni dei temi principali presenti sulle prime pagine dei quotidiani, oggi in edicola