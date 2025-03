Aperture dei giornali dedicate al "vertice dei volenterosi" a Londra, con il premier inglese Starmer che chiede ai 26 Paesi la disponibilità di inviare truppe in Ucraina dopo la tregua. Meloni contraria: "Non invieremo i soldati italiani, ma lavoreremo con Ue e Usa per una pace giusta". Ieri, a Roma, la manifestazione per l'Europa in Piazza del Popolo: "Eravamo in 50mila". Maltempo, allagamenti in Emilia-Romagna e Toscana, anche oggi allerta rossa. Infine il caso Equalize e i verbali di Gallo