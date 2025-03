Treviso, vedovo ospita amica sfrattata della moglie: lei lo accoltella

Un vedovo di 67 anni, italiano, è stato accoltellato in casa da una donna di 56 anni al culmine di una lite scoppiata tra i due per motivi in corso di accertamento. La donna, un’amica della defunta moglie dell’uomo, era ospitata da qualche mese nella casa del 67enne poiché aveva subito uno sfratto ed era senza un tetto. Il fatto è accaduto stasera verso le 19.30 a Preganziol, in provincia di Treviso. L’uomo, nonostante la ferita all’altezza del torace, è riuscito a chiamare autonomamente il Suem 118 che l’ha portato all’ospedale di Treviso in prognosi riservata per essere sottoposto a un intervento chirurgico. La 56enne, italiana e incensurata, l’ha accoltellato con un coltello da cucina che è stato sequestrato dai carabinieri di Mogliano Veneto chiamati sul posto dagli operatori sanitari. La donna è attualmente in stato di fermo nella caserma dei carabinieri di Treviso