Maltempo, allerta da Firenze alla Romagna. Livello fiumi si alza. FOTO

In Toscana allerta rossa per rischio idraulico nelle province di Firenze, Prato, Pistoia e Pisa. Il sorvegliato speciale di queste ore è il fiume Arno. Esonda il torrente Rimaggio a Sesto Fiorentino. Temporali intensi in Emilia Romagna, torrenti verso l’innalzamento. Il Lamone con valori di piena senza precedenti