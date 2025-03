Italia divisa in due: nubifragi al Centro-Nord e caldo estivo al Sud

In queste ore parte dell'Italia è flagellata da una fase di un intenso maltempo con forti rovesci in transito soprattutto al Centro-Nord. In netto contrasto, però, quanto succede al Sud dove gli esperti stanno registrando un'eccezionale risalita di caldo africano verso le estreme regioni meridionali, specie in Sicilia. Questo il quadro meteorologico odierno secondo quando conferma anche il portale ilMeteo.it.

Caldo e vento al Sud, nubifragi al Nord

In particolare, il caldo africano arriva sull'Italia meridionale spinto da forti venti che soffieranno in queste ore su tutto il Centro-Sud. Le raffiche più decise verranno registrate tra Puglia e Sicilia occidentale, ma sarà burrasca su gran parte del Centro-Sud. E da Siracusa a Catania, passando per la provincia di Ragusa, il termometro potrà segnare anche 30-31°C, sia nella giornata di oggi sia in quella di domani, sabato 15 marzo. Diametralmente opposta, come detto, la situazione al Nord, colpita da piogge e nubifragi e dove il fronte più intenso sta interessando il versante tirrenico ed Triveneto. In Friuli Venezia Giulia, ad esempio, si è vicini alla soglia dei 300 mm di pioggia in cinque giorni. Sempre oggi, a partire dal tardo pomeriggio si avvicinerà l'ennesima perturbazione da Ovest, la quarta nel giro di pochi giorni.

