Maltempo al centro nord, forti pioggie nella notte in Emilia-Romagna

Allerta meteo in Emilia Romagna e Toscana. Un'ordinanza del comune di Bologna, prevede l'evacuazione dei piani terra mentre la Protezione Civile ha portato l'allerta a livello rosso per rischio di piene dei fiumi e frane nelle province di Bologna, Ravenna e Ferrara. Nella egione per le forti piogge in atto i fiumi Senio, Lamone e Santerno hanno superato già la soglia di allerta. A Bologna, in via precauzionale, il comune ha deciso di tenere chiuse le scuole di ogni ordine e grado. In Toscana dove è in vigore l'allerta arancione scuole università e parchi chiusi anche a Firenze.

