Il maltempo che sta colpendo duramente la Toscana (LA DIRETTA) in queste ore, ha visto i Carabinieri impegnati in numerosi interventi di soccorso. A Borgo San Lorenzo, una pattuglia è intervenuta sotto un cavalcavia completamente allagato per soccorrere un'anziana intrappolata nella sua auto. Con il veicolo quasi del tutto sommerso, un Carabiniere si è immerso nell'acqua, riuscendo a liberare la donna e a portarla in salvo. La signora, seppur sotto shock, è rimasta illesa ed è stata affidata alle cure dei sanitari. Un altro intervento cruciale si è verificato a Marradi, dove una frana ha minacciato un'abitazione con due anziani residenti. I Carabinieri sono intervenuti tempestivamente per evacuarli, mettendo in salvo le loro vite prima che la situazione precipitasse. Anche in questo caso, la prontezza dei militari ha evitato conseguenze tragiche.