Maltempo, persone soccorse e case allagate in Toscana ed E-R. VIDEO

Numerosi video diffusi sui social mostrano strade come fiumi di fango, case invase dall'acqua e persone in difficoltà. L'allerta rossa, estesa anche alla Romagna, alla costa e all'Appennino, resterà attiva anche per l'intera giornata di domani, con fenomeni in attenuazione. In Toscana, in particolare, negozi e aziende sono state chiuse nelle zone di Prato e Campi Bisenzio già colpite dall'alluvione. Nell'esondazione del torrente Rimaggio, a Sesto Fiorentino, numerosi edifici sono rimasti allagati