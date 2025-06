Paragon, rescisso contratto col governo italiano dopo caso Cancellato

Ne dà notizia il Copasir nella sua relazione sull'uso dello spyware Graphite da parte dell'intelligence. L'azienda in una nota precisa di avere offerto sia al governo che al Parlamento italiano un modo per determinare se il suo sistema fosse stato utilizzato contro il giornalista in violazione della legge

"Governo avrebbe potuto sapere se il giornalista era stato spiato"

Paragon "ha offerto sia al governo che al Parlamento italiano un modo per determinare se il suo sistema fosse stato utilizzato contro il giornalista in violazione della legge italiana e dei termini contrattuali", ha voluto precisare l'azienda. "Poiché le autorità italiane hanno scelto di non procedere con questa soluzione, Paragon ha risolto i suoi contratti in Italia". "Come precedentemente affermato" - si legge nella nota dell'azienda, i cui rappresentanti sono stati ascoltati dal Coapsir durante il ciclo di audizioni dedicato al caso - "Paragon vende la sua tecnologia esclusivamente alle forze dell'ordine e alle agenzie di intelligence di Paesi democratici che hanno superato con successo il suo rigoroso processo di due diligence e verifica. A seguito delle segnalazioni riguardanti il giornalista Cancellato, Paragon ha disconnesso i suoi sistemi da tutti i clienti in Italia". "Alla luce delle recenti conclusioni della commissione parlamentare italiana" - aggiunge - Paragon "è pronta a fornire assistenza in qualsiasi indagine, qualora le autorità italiane ne facciano richiesta ufficiale"