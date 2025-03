Le prime pagine dei quotidiani di oggi 15 marzo: la rassegna stampa

Aperture dei giornali dedicate alla guerra in Ucraina, con Trump che parla di "colloqui produttivi" con Putin e chiede alla Russia di "risparmiare" i soldati ucraini nel Kursk. Il Cremlino risponde: "Salvi in caso di resa". Attesa per il vertice della "coalizione dei volenterosi": in videocollegamento anche Meloni. Oggi, a Roma, manifestazione di piazza per l'Europa. Infine, l'allerta rossa in Toscana ed Emilia per il maltempo