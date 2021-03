Covid, Iss: la conferenza stampa sul monitoraggio. DIRETTA

Nel pomeriggio di oggi, venerdì 12 marzo, è attesa la consueta conferenza stampa organizzata dal Ministero della Salute, sull'analisi del monitoraggio settimanale della Cabina di regia. Tutte le dichiarazioni in diretta sul sito di Sky TG24.

Dal nuovo report settimanale Iss-Ministero Salute emerge che nella settimana 1-7 marzo 2021 si continua a osservare un'importante accelerazione nell'aumento dell'incidenza a livello nazionale rispetto alla settimana precedente: 225,64 casi per 100.000 abitanti (01/03/2021-07/03-2021) contro 194,87 per 100.000 abitanti (22/02/2021-28/02/2021). Inoltre, nel periodo 17 febbraio - 2 marzo 2021, l'Rt medio calcolato sui casi sintomatici è stato pari a 1,16 (range 1,02- 1,24), in aumento rispetto alla settimana precedente e sopra uno in tutto il range.