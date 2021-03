Covid, Figliuolo: "A metà aprile 500mila vaccinazioni al giorno"

"È il momento della svolta o perderemo tutto, gli italiani devono essere straordinari”, ha sottolineato il commissario intervistato a Che tempo Che fa. "Dobbiamo accelerare, a settembre dobbiamo arrivare all'80% di italiani vaccinati", ha aggiunto, specificando che il problema dei caregiver delle persone con disabilità "è stato recepito e devono essere vaccinati i genitori, i tutori e i caregiver, i badanti per dirla in italiano, ovvero chi si occupa di queste persone, sarebbe delittuoso non farlo”

"Caregiver devono essere vaccinati"

leggi anche

Vaccino Covid, Toti: Liguria valuta obbligo per personale sanitario

"A fine mese arriveremo a 15 milioni di dosi di vaccini, nel prossimo trimestre ne avremo 52 milioni, nel terzo 84 milioni di dosi. C'è stata una forte azione del presidente Draghi sui vertici delle case farmaceutiche, al mio livello ho sentito quasi tutti gli amministratori delegati. Ad aprile inizierà ad arrivare Johnson e Johnson, un vaccino monodose, con circa 25 milioni di dosi nel secondo trimestre, che è come averne 50 milioni”, ha spiegato Figliuolo, per poi specificare che il problema dei caregiver delle persone con disabilità "è stato recepito e devono essere vaccinati i genitori, i tutori e i caregiver, i badanti per dirla in italiano, ovvero chi si occupa di queste persone, sarebbe delittuoso non farlo”.