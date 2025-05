Le prime pagine dei quotidiani di oggi 18 maggio: la rassegna stampa

Aperture dei giornali dedicate all'insediamento di Leone XIV: attese a Roma 250mila persone, presenti tra gli altri JD Vance e Zelensky. Incontro a palazzo Chigi tra Meloni e Merz, che sottolinea: "A Tirana non abbiamo parlato dell'invio di truppe in Ucraina". La premier attacca Macron: "I personalismi minano l'Occidente". Trump telefonerà domani a Putin per discutere di tregua. Al via la nuova offensiva via terra di Israele a Gaza. Infine, il trionfo di Paolini agli Internazionali di Roma davanti a Mattarella