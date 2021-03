7/10 ©Ansa

Sempre in Sardegna sono stati rafforzati i controlli in porti e aeroporti per fare in modo che nessuno sfugga all’obbligo di effettuare il tampone. Il sindaco di Sant’Antioco, però, ha reso obbligatoria la quarantena di 10 giorni anche a chi arriva con tampone negativo eccetto per coloro che hanno già ricevuto le due dosi di vaccino