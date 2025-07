West Nile, picco dopo Ferragosto. L’esperto: “Per lo più asintomatici"

Le infezioni, avverte Federico Gobbi, "potrebbero aumentare ma è difficile ipotizzare come andrà, perchè questo virus è imprevedibile sia in relazione al target di persone che verrà colpito sia nell'andamento". Cruciali restano, dunque, la sorveglianza e il monitoraggio: "Purtroppo, se ci saranno più infezioni aumenteranno inevitabilmente sia i casi gravi di neuro-encefalite sia i decessi". Anche Antonello Maruotti, ordinario di Statistica all'università Lumsa, stima che nelle prossime settimane "i casi continueranno ad aumentare: la curva di solito comincia a crescere da metà luglio raggiungendo il picco fra la seconda e la terza settimana di agosto. Per poi scendere rapidamente subito dopo".

Nessun allarmismo

Intanto le istituzioni invitano alla calma e ad evitare allarmismi. "Sul West Nile non c'è emergenza”, ha detto il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca. "La situazione è assolutamente sotto controllo e i cittadini possono stare tranquilli" anche secondo il direttore generale del Welfare di Regione Lombardia, Mario Melazzini. "Si tratta di una malattia praticamente endemica che, ormai dal decennio scorso, si manifesta anche in Regione Lombardia. Nella quasi totalità dei casi non è necessario il ricovero e si guarisce da soli”. In ogni caso, ha spiegato il direttore del Welfare lombardo, “Regione Lombardia ha attivato, come di consueto accade ogni anno, tutti i protocolli previsti per il monitoraggio e la sorveglianza non solo dei casi che si sviluppano nell'uomo ma anche della diffusione del virus tramite le zanzare e negli animali. Al momento non esiste alcuna criticità".