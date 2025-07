Le prime pagine dei quotidiani di oggi 31 luglio: la rassegna stampa

Sulle prime pagine dei principali quotidiani italiani oggi troviamo le parole del presidente della Repubblica Sergio Mattarella sulla situazione a Gaza: "C'è volontà di uccidere" ed è "disumano ridurre i palestinesi alla fame". Spazio anche all'intesa sui dazi in bilico, con Trump che annuncia che "il termine non sarà prorogato". Il via libera del Cdm alla riforma del 6 in condotta a scuola, che introduce l'esame di cittadinanza. Infine, due ori azzurri ai Mondiali di nuoto a Singapore