Le prime pagine dei quotidiani di oggi 29 luglio: la rassegna stampa

Le reazioni europee dopo l'intesa sui dazi tra Usa ed Ue, gli attacchi di Donald Trump a Netanyahu e l'ultimatum dello stesso tycoon a Putin per il cessate il fuoco in Ucraina. Poi, ancora, il caso West Nile in Italia e le medaglie degli atleti azzurri ai mondiali di scherma e di nuoto. Questi alcuni dei principali temi presenti sui quotidiani, in edicola oggi