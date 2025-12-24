Incidenti, su A1 scontro tra auto e mezzo pesante che prende fuoco

Nello scontro sono coinvolti un'auto e un mezzo pesante che ha successivamente preso fuoco. Lo schianto si è verificato all'altezza del km 500. Il tratto compreso tra Magliano Sabina e Orte verso Firenze., precedentemente chiuso, è stato riaperto. Sul posto sono intervenuti i soccorsi sanitari, i meccanici, i vigili del fuoco e la polizia stradale

Incidente stradale sulla A1 Milano-Napoli. Nello scontro sono coinvolti un'auto e un mezzo pesante che ha successivamente preso fuoco. Lo schianto si è verificato all'altezza del km 500. Poco prima delle 7 è stato quindi temporaneamente chiuso il tratto compreso tra Magliano Sabina e Orte verso Firenze, che è stato poi riaperto. Come riferisce Autostrade per l'Italia, sul luogo dell'incidente sono intervenuti i soccorsi sanitari e meccanici, i vigili del fuoco, le pattuglie della polizia stradale e il personale della 5° Direzione di Tronco di Roma di Autostrade per l'Italia.