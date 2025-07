Le prime pagine dei quotidiani di oggi 30 luglio: la rassegna stampa

Tra i temi presenti sulle prime pagine dei quotidiani, in edicola oggi, spicca quello legato ai dazi, con Europa e Usa già divisi sull'intesa. Per il Medioriente, ecco la mossa di Londra dopo Parigi con Starmer che riconoscerà lo stato di Palestina. Spazio poi ancora alla strage di New York, al virus West Nile in Italia e ai mondiali di nuoto, con l'argento per Quadarella e Ceccon