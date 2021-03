Riapertura scuole dopo Pasqua, Bianchi: "Lavoriamo giorno e notte"

Il titolare del dicastero dell'Istruzione ha chiesto, anche in sede di Consiglio dei ministri, che gli istituti di formazione siano i primi a riaprire in condizioni di sicurezza, "a partire dai più piccoli che devono essere i primi a poter tornare" Condividi:

"Lavoriamo giorno e notte per poter riaprire". Così il ministro dell'Istruzione, Patrizio Bianchi, incontrando Anci e Upi in videoconferenza, ha parlato della possibilità di tornare alle lezioni in presenza a scuola. Il ministro ha ricordato di aver chiesto, anche in sede di Consiglio dei ministri, che gli istituti di formazione siano i primi a riaprire in condizioni di sicurezza, "a partire dai più piccoli che devono essere i primi a poter tornare".

Le ipotesi per il ritorno a scuola dopo Pasqua leggi anche Scuola, Dad e ipotesi riaperture anche in zona rossa: cosa sappiamo L'orientamento sarebbe quello di riaprire le scuole e di far tornare in presenza gli studenti, non solo nella fascia da 0 a 6 anni, ma anche quelli fino alla prima media. A prevalere è l'obiettivo del rientro in classe dopo le festività di Pasqua e dopo il 6 aprile. Secondo quanto apprende l'Agi, al ministero dell'Istruzione si lavora su questo fronte tenendo sempre sotto controllo l'andamento dei contagi perché, viene ribadito a più riprese, la situazione è ancora troppo incerta e la prudenza resta la parola chiave. Alla scadenza del Dpcm resterà la suddivisione delle Regioni in colori a seconda del grado di rischio e gli istituti scolastici di ogni ordine e grado continueranno a restare chiusi nelle zone rosse. Ma potrebbero riaprire in zona arancione, gialla e bianca. Fonti qualificate hanno spiegato che resterà il limite dei 250 casi settimanali ogni 100mila abitanti come soglia per far scattare in automatico la chiusura delle scuole.