Trovato corpo di Martina Carbonaro la 14enne scomparsa ad Afragola

Ad insospettire le forze dell'ordine sarebbe stato il racconto non congruente dell'ex ragazzo, ora in caserma. Si indaga per omicidio. La giovane era uscita dalla sua abitazione verso le 19 di lunedì 26 maggio insieme a un'amica per prendere un gelato e poi avrebbe incontrato il suo ex fidanzato. I Carabinieri hanno ritrovato il corpo nella zona non lontana dal cimitero di Afragola.

Gli inquirenti, dunque, ipotizzano l'omicidio e, come detto, tra i sospettati c'è l'ex fidanzato che ha qualche anno in più di Martina, il quale dalla scorsa notte è in caserma. Già nel primo pomeriggio i militari dell'arma stavano ispezionando il luogo dove poi è stato trovato il cadavere della giovane, e tra le persone che abitano nelle adiacenze dell'ex stadio e le mamme si rincorrevano voci di un presunto ritrovamento, prima del corpo e poi degli indumenti della giovane.

E' stato ritrovato dai carabinieri il corpo senza vita della 14enne - Martina Carbonaro - che era scomparsa dalla zona di Afragola, nel napoletano. Durante le ricerche dei Carabinieri, coordinate da procura e prefettura, è stato infatti trovato il corpo senza vita, nell'ex casa del custode oggi abbandonata nel campo Moccia. L'area battuta non è lontana dal cimitero di Afragola. A portare gli inquirenti ad intensificare le ricerche nella zona sarebbe stato il racconto dell'ex ragazzo della 14enne: interrogato dalle autorità, avrebbe fornito una ricostruzione dei fatti incongruente con gli orari degli spostamenti e con le immagini delle telecamere che hanno ripreso per l'ultima volta la giovane. Il ragazzo è in caserma, non ancora in stato di fermo. La giovane, secondo le prime ipotesi, sarebbe stata colpita e uccisa con una pietra o con un corpo contundente.

Il dolore di Afragola

"Siamo tutti profondamente addolorati per l'orrore dell'inaccettabile morte di una adolescente di 14 anni, a cui è stato tolto il diritto di vivere". Queste le parole del sindaco di Afragola, Antonio Pannone, dopo il ritrovamento, senza vita, di Martina Carbonaro. "E' una immane tragedia che sconvolge la nostra comunità - dice ancora il primo cittadino - di fronte alla barbarie di chi non rispetta la libertà e la dignità femminile. Esprimo alla famiglia di Martina il più profondo cordoglio della Città di Afragola e sono certo che nulla resterà di intentato nelle indagini in corso per assicurare alla giustizia il responsabile di un delitto così efferato". Inoltre, ha aggiunto, "ringrazio i Carabinieri, la Polizia di Stato, i Vigili del fuoco e la Polizia municipale per la professionalità e la tempestività dimostrate sul piano operativo con il coordinamento della Prefettura e dell'autorità giudiziaria e con il supporto dell'efficiente sistema di videosorveglianza comunale".

Le ore della scomparsa

I genitori ne avevano denunciato la scomparsa ai carabinieri e fatto un appello via social. La mamma dell'adolescente aveva riferito che la figlia non si era mai allontanata da casa senza dar notizie di sè prima di quell'episodio. L'ultimo contatto telefonico è stato intorno alle 20.30 della sera della scomparsa. Era uscita dall'abitazione verso le 19:00, con indosso jeans e una maglietta nera, dicendo che sarebbe andata con un'amica a prendere un gelato. Poi avrebbe incontrato il suo ex fidanzato.

Gli ultimi avvistamenti

Alcune telecamere avevano ripreso per l'ultima volta la 14enne nei pressi del centro commerciale "I Pini", poi da lì si sarebbero perse le tracce. In serata, i carabinieri avevano avviato un'ispezione nei pressi del campo sportivo Moccia e altre ricerche nella zona, dove si trovano diversi pozzi. Lì, in scooter con un ragazzo, sarebbe stata avvistata per l'ultima volta.