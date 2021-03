6/17 ©Ansa

ENTI LOCALI E CULTURA - Stanziati oltre 3 miliardi per gli enti locali: metà nel fondo per gli enti locali, 260 milioni per Regioni e Province autonome, 800 milioni per il Trasporto pubblico locale, 250 milioni come ristoro per mancati incasso della tassa di soggiorno, e un miliardo per rimborsare alle Regioni le spese sanitarie 2020 per il Covid. 300 milioni vanno alla sicurezza nelle scuole e per la Dad, 400 milioni per la cultura, compresi cinema e spettacoli dal vivo, e altrettanti per rimpinguare il fondo sociale per interventi su specifiche imprese