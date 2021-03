Disturbavano video-lezioni in Dad, denunciati tre giovani

Interruzione di pubblico servizio e accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico. Sono i reati contestati a tre giovani 'cyber-disturbatori', uno dei quali minorenne. residenti nelle province di Milano e Messina, denunciati per aver organizzato un gruppo strutturalmente regolato per la sistematica interruzione delle lezioni svolte in modalità Dad sulle piattaforme informatiche di videoconferenza di diverse scuole su tutto il territorio nazionale.