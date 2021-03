Bonetti a Sky TG24: dopo Pasqua valutare apertura scuole in zone rosse

Lo ha dichiarato la ministra per le Pari opportunità e la Famiglia, Elena Bonetti, ai microfoni di Sky TG24. "Mi auguro che in questa settimana ci siano Regioni che possano passare in zona arancione e quindi possano riaprire le scuole dell'infanzia, i nidi, la primaria e la secondaria di primo grado e 50 e 50 le scuole secondarie di secondo grado", ha aggiunto

"La scuola è chiusa nelle Regioni rosse e mi auguro che in questa settimana ci siano Regioni che possano passare in zona arancione e quindi possano riaprire le scuole dell'infanzia, i nidi, la primaria e la secondaria di primo grado e 50 e 50 le scuole secondarie di secondo grado. Già dopo Pasqua ritengo che in zona rossa, complice l'aumento delle vaccinazioni, dobbiamo rivalutare la possibilità di riaprire la scuola dell'infanzia e almeno la primaria. È ovvio che nel frattempo sarà aumentata la campagna vaccinale e diminuiti i contagi e l’Rt”". Lo ha dichiarato la ministra per le Pari opportunità e la Famiglia, Elena Bonetti, in un intervento a "Timeline" su Sky TG24.

Vaccini, Bonetti: "Lombardia merita organizzazione efficace"



Commentando i disguidi nella gestione delle prenotazioni dei vaccini anti-Covid in Lombardia, Bonetti ha dichiarato: "Sto esercitando un ruolo di governo in un esecutivo che coinvolge le stesse forze politiche della Regione Lombardia. La Lombardia merita oggi un'organizzazione efficace e come ministro invito il livello istituzionale a metterlo in pratica".

“Finalmente si è assunta piena consapevolezza che la strategia per uscire da questa pandemia è l’organizzazione efficace e pronta della campagna vaccinale", ha aggiunto la ministra per le Pari opportunità e la Famiglia, parlando del nuovo corso della campagna vaccinale. "Noi lo avevamo fortemente chiesto, perché la vaccinazione richiede un piano chiaro e strategico logistico per vaccinare tutti le cittadine e tutti i cittadini. Finalmente lo abbiamo, lo ha proposto il Commissario Figliuolo, è capillare e prevede anche azioni di monitoraggio e di intervento in situazioni come quelle che si sono verificate e denotino delle fragilità nel sistema organizzativo. Questo piano si sta attivando e coprirà anche quelle situazioni critiche”, ha poi dichiarato Bonetti.



Bonetti: "Da luglio assegno unico universale per famiglie con figli"



Quanto alle misure necessarie per venire incontro alle difficoltà delle famiglie con figli in questo momento di emergenza, Bonetti ha commentato: “Non siamo più nella situazione del primo lockdown. Ma è evidente che se la situazione d’emergenza si prolungherà, nei prossimi provvedimenti ci sarà il mio personale impegno per allargare gli strumenti del "bonus baby sitter" e "congedi". La ministra per le Pari opportunità e la Famiglia ha poi ribadito che “per le famiglie con figli la prospettiva è sapere che da luglio partirà l’assegno unico universale, sul quale ritengo io da oggi possiamo investire anche di più di quello che avevamo preventivato”.