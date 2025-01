Amiloidosi, cos'è la malattia di cui soffriva Oliviero Toscani

Come anticipato, con il termine amiloidosi si intende un gruppo di condizioni rare, ma gravi, causate da depositi di proteine anomale, chiamate amiloidi, nei tessuti e negli organi di tutto il corpo. Le proteine del nostro corpo hanno origine da una serie di aminoacidi che si piegano in una forma tridimensionale. L'amiloidosi si verifica quando un'anomalia nelle cellule plasmatiche presenti nel midollo osseo (il tessuto spugnoso al centro di alcune ossa) causa un'eccessiva produzione di proteine chiamate catene leggere. Questo sostanza detta amiloide non si degrada con facilità, come le normali proteine, ​​e può depositarsi nei tessuti e negli organi causandone il malfunzionamento. Come sottolinea l'Iss, esistono molti tipi di amiloidosi perché sono circa 30 le proteine che possono ripiegarsi in modo anomalo, provocando la malattia. Le stime dell'Iss parlano di circa 800 nuovi casi ogni anno in Italia