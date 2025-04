Amianto, Giornata mondiale in memoria vittime: in Italia record morti

Introduzione

Oggi, 28 aprile, è la Giornata mondiale in memoria delle vittime dell'amianto. Una strage che continua: in dieci anni i morti in Italia sono stati circa 60mila e solo lo scorso anno sono stati 7mila. Il nostro Paese ha superato Germania e Francia e ha il triste record europeo per decessi da mesotelioma, il tumore associato soprattutto all'esposizione all'amianto