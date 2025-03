Scoperto un minerale 100 volte più tossico dell'amianto: lo studio

È un minerale presente principalmente in rocce vulcaniche di impiego in diversi settori, dall’edilizia all’agricoltura. A partire dalla metà degli anni Settanta questa "fibra killer" ha causato un’epidemia di tumori maligni in alcuni villaggi della Cappadocia

Grazie ad un recente studio è stata scoperta una “fibra killer” potenzialmente cento volte più tossica dell’amianto: si chiama erionite. È un minerale presente principalmente in rocce vulcaniche di impiego in vari settori, come l’edilizia e l’agricoltura. Sebbene il gruppo delle zeoliti, di cui fa parte, non siano dei minerali dannosi per l’uomo, l’erionite possiede un alto grado di tossicità per inalazione, centinaia di volte superiore a quella dell’amianto. A partire dalla metà degli anni Settanta questo minerale è stato la causa di un’epidemia di mesotelioma pleurico maligno (MPM) in alcuni villaggi della Cappadocia, dove le abitazioni erano costruite con materiali contenenti proprio erionite.