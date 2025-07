Scienze, scoperti segnali radio dall’universo profondo

Deboli emissioni di onde radio generate da nubi di particelle

“Stiamo solo scalfendo la superficie di quanto fosse realmente energetico l’universo primordiale,” ha dichiarato Julie Hlavacek-Larrondo, co-autrice dello studio e ricercatrice all’Università di Montreal. Lo studio, pubblicato su The Astrophysical Journal Letters, ha documentato per la prima volta un mini-alone radio a una distanza cosmica mai raggiunta prima. Si tratta di deboli emissioni di onde radio, generate da nubi di particelle ad alta energia immerse in intensi campi magnetici. “È sorprendente trovare un segnale radio così forte a questa distanza,” ha spiegato Timmerman. “Significa che questi processi energetici hanno avuto un ruolo nella formazione degli ammassi di galassie per quasi tutta la storia dell’universo.”