Firefly Sparkle, la galassia delle "luci di Natale"

Un telescopio della NASA ha catturato per la prima volta un’immagine di come potesse essere la nostra galassia al momento della formazione. Si tratta di dieci sfere di diversi colori identificate come gruppi di stelle, che assemblandosi formano una galassia simile alla Via Lattea. Gli scienziati hanno chiamato la lontana galassia Firefly Sparkle, perché somiglia ad uno sciame di lucciole multicolori. Il telescopio spaziale James Webb (JWST) della NASA, grazie alla sua orbita nello spazio libera dall'atmosfera terrestre, è lo strumento spaziale più potente mai costruito, il che ha permesso di osservare galassie più distanti e più vecchie, ma nessuna come la Via Lattea e mai nelle prime fasi della sua formazione. “I dati su ciò che è accaduto in questa fase dell'Universo sono molto scarsi”, secondo la dottoressa Lamiya Mowla del Wellesley College nel Massachusetts, che ha codiretto la ricerca. “Ma qui, stiamo effettivamente osservando una galassia mentre si forma mattone dopo mattone. Le galassie che normalmente vediamo intorno a noi sono già formate quindi questa è la prima volta che vediamo questo processo”, ha detto alla BBC News.

Firefly Sparkle

La luce di Firefly Sparkle risale a non molto tempo dopo la creazione dell’Universo, quindi ha impiegato più di 13 miliardi di anni per raggiungerci. È così piccola e così lontana che nemmeno JWST sarebbe stata in grado di vederla, se non fosse stato per una coincidenza cosmica estremamente fortunata. In particolare, tra Firefly Sparkle e il JWST c'era un ammasso di galassie che ha distorto lo spaziotempo e allungato la luce della galassia lontana, il che ha agito efficacemente come una gigantesca lente d'ingrandimento. Gli astronomi chiamano questo processo lente gravitazionale che, in questo caso, ha permesso al co-responsabile della ricerca, il dott. Kartheik Iyer della Columbia University di New York, e ad altri membri del gruppo, di vedere per la prima volta incredibili dettagli su come si sono formate le prime galassie come la nostra Via Lattea.