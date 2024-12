Trump nomina imprenditore-astronauta Jared Isaacman nuovo capo Nasa

Il pilota miliardario, 41 anni, è il fondatore non solo di Draken International, società specializzata nell'addestramento di piloti per le forze armate Usa, ma anche del processore di pagamenti Shift4 Payments. "Jared guiderà la missione di scoperta e ispirazione della Nasa, aprendo la strada a risultati straordinari nella scienza spaziale, tecnologia e esplorazione", ha scritto Trump su Truth

Il presidente eletto Donald Trump ha scelto di affidare all'imprenditore e astronauta Jared Taylor Isaacman il ruolo di capo della Nasa. Pilota e filantropo originario della Pennsylvania, Isaacman, 41 anni, è il fondatore di Draken International, una società con sede in Florida specializzata nell'addestramento di piloti per le forze armate Usa che si occupa anche di gestire una delle flotte più grandi al mondo di jet da combattimento privati. Ma non solo. L'imprenditore è anche fondatore e ceo di Shift4 Payments, un processore di pagamenti. "Jared guiderà la missione di scoperta e ispirazione della Nasa, aprendo la strada a risultati straordinari nella scienza spaziale, tecnologia e esplorazione", ha scritto Trump su Truth.

Chi è Jared Taylor Isaacman

Lo scorso settembre, Isaacman è andato nello Spazio, guidando una missione di tre astronauti privati, a bordo della capsula Crew Dragon di SpaceX di Elon Musk. L'imprenditore miliardario, il cui patrimonio netto stimato ammontava a 1,9 miliardi di dollari a settembre 2024, è anche il primo privato ad aver mai effettuato una passeggiata nello Spazio, nell'ambito del programma Polaris (una collaborazione tra l'astronauta e il patron di Tesla). Emerso come figura di spicco nei voli spaziali commerciali, il 41enne è noto anche per essere uscito da una Crew Dragon per osservare la Terra dal vuoto dello Spazio. Aviatore esperto, qualificato per pilotare aerei militari, si è esibito anche in spettacoli aerei stabilendo un record mondiale per un volo intorno al mondo. "Sono lieto di nominare Jared Isaacman, un affermato leader aziendale, filantropo, pilota e astronauta, come amministratore della National Aeronautics and Space Administration (Nasa)", ha scritto Trump su Truth.

La collaborazione tra Isaacman e SpaceX

I termini finanziari della partnership tra Isaacman e SpaceX, che potrebbe sollevare domande su potenziali conflitti di interesse dopo la nomina di Musk come capo del nuovo Dipartimento per l'efficienza governativa, restano segreti. Secondo alcune fonti, l'imprenditore-pilota avrebbe investito 200 milioni di dollari di tasca propria per guidare la missione orbitale SpaceX Inspiration4 del 2021, interamente civile, la sua prima incursione nello spazio. Il 41enne è anche un sostenitore esplicito di SpaceX e Musk. "Ci sarà inevitabilmente un'economia spaziale fiorente, che creerà opportunità per innumerevoli persone di vivere e lavorare nello spazio", ha detto in un post dopo l'annuncio di Trump. "Alla Nasa, perseguiremo con passione queste possibilità".